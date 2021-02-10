Москва, , 13:52 — REGNUM В Госдуме приветствовали предложение МВД через сайт «Госуслуг» ввести возможность для граждан установить запрет на оформление кредита на свое имя, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Законопроектом предлагается дать возможность гражданам подавать соответствующие заявления через многофункциональные центры (МФЦ), использовать сайт «Госуслуг» или уполномоченные банки с дальнейшим использованием механизма Центрального каталога кредитных историй для добровольного запрета оформления каких-либо кредитов и займов на свое имя. В случае необходимости получить деньги в кредит, гражданин сможет снять запрет, оформить кредит, а потом при желании вновь установить запрет.

«Внедрение возможности запрета гражданами оформления кредитов и микрозаймов на свое имя послужит дополнительным препятствием для финансовых мошеннических действий по украденным паспортным данным или когда при оказании услуг, в том числе медицинских, пенсионерам под видом договора подсовывают договор микрозайма», — отметил депутат Госдумы Антон Гетта («Единая Россия»).

По его словам, если при наличии такого запрета кредит или кредитная карта все равно будут оформлены, то это уже станет проблемой банка или микрофинансовой организации, но никак не гражданина.