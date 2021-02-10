Пномпень, , 13:50 — REGNUM Хотя Камбоджа является аграрной страной, она по-прежнему импортирует овощи и фрукты из соседних стран, включая Индонезию, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Соседние страны, такие как Вьетнам, Таиланд и Китай, являются основными поставщиками овощей и фруктов в Камбоджу.

По данным министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, Камбоджа импортирует от 200 до 400 тонн овощей в день из Вьетнама, Таиланда и Китая. Общий объем импорта оценивается примерно в 140 000 тонн на общую сумму 200 млн долларов США в год.

В Камбоджу также поступают сельскохозяйственные продукты из Индонезии, такие как удобрения, свежие фрукты и тяжелое оборудование. Однако индонезийские товары менее конкурентоспособны, чем товары из Вьетнама, Таиланда и Китая. Единственный индонезийский сельскохозяйственный продукт, который может постоянно поступать на рынок Камбоджи, — это свежий салак.

По данным министерства торговли Камбоджи, общий объем торговли между Индонезией и Камбоджей в 2020 году составил 688 млн долларов США, в результате чего Индонезия стала одной из крупнейших стран-импортеров Камбоджи.

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