Иерусалим, , 13:51 — REGNUM Правительство Израиля одобрило вечером 9 февраля предложение министерства здравоохранения о том, чтобы разрешить въезд в страну только через международный аэропорт или морской переход, и только в том случае, если въезд одобрит Комиссия по исключениям. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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Правительство также подтвердило, что Комиссия по исключениям может одобрить просьбу лица, покинувшего Израиль по «Переправе через реку Иордан», въехать в Израиль с целью переезда на постоянное место жительства — в дату, определенную Комитетом.

Кроме того, было утверждено, что ограничения на въезд и выезд из Израиля не будут распространяться на членов экипажей воздушных судов при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Напомним, в Израиле за 9 февраля выявили 6062 случая заражения коронавирусом.