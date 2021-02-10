Москва, , 13:43 — REGNUM Телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили российско-израильское взаимодействие в вопросах обеспечения стабильности в Ближневосточном регионе, провел министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу со своим коллегой из Израиля Бени Ганцем. Об этом 10 февраля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Обсуждены вопросы российско-израильского взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что разговор был проведен по инициативе израильской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в настоящее время Россия и Израиль ведут обсуждение борьбы с пандемией коронавируса, включая также возможность совместного производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».