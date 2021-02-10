Москва, , 13:42 — REGNUM В Кремле на данный момент не получали приглашения от президента Франции Эммануэля Макрона для участия в памятных мероприятиях по случаю 200-летия со дня смерти Наполеона Бонапарта, проведение которых намечено весной. Об этом 10 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, нет пока. Пока не было», — заявил он в ответ на вопрос о том, получал ли президент России Владимир Путин приглашение от Макрона принять участие в этих мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента РФ не знают, в чём именно выражается поддержка осужденного за мошенничество по делу «Ив Роше» российского блогера Алексея Навального со стороны европейской дипломатии.