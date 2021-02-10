Киев, , 13:40 — REGNUM Власти Украины лишили лицензий три оппозиционных телеканала 112.ua, Zik и NewsOne, не предъявив юридических оснований. Об этом заявил собственник телеканалов, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак 10 февраля в комментарии изданию Strana.ua.

Парламентарий отметил, что его бизнес-структуры не имели никаких взаимоотношений с ДНР и ЛНР.

«Пусть докажут и покажут. Взяли какие-то писульки из интернета… Кто-то где-то что-то вбросил на анонимные Telegram-каналы и всё», — сказал Козак.

Политик добавил, что его никто не предупреждал, никто не вызывал в правоохранительные органы, а о «санкциях» в отношении себя он узнал через сеть интернет.

«Я вообще никогда не думал, что можно так просто взять и ввести санкции против гражданина Украины», — заявил депутат.

Он рассказал, что адвокаты обратились с запросами, чтобы узнать, на основании чего были введены «санкции», однако ответа пока не получили.

Напомним, три оппозиционных украинских телеканала были лишены лицензии сроком на пять лет, однако продолжили своё вещание на платформе YouTube. Поводом стало «финансирование терроризма», в котором заподозрили их собственника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновник Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Валентин Коваль заявил, что за телеканалами будут следить и после лишения лицензий, а также наказывать за «нарушения».

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