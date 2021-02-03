10 Февраля
14:19
Путин призвал не заниматься «крючкотворством» при выполнении майских указов
Вопрос достойной оплаты труда для научных сотрудников и граждан, занятых в сфере здравоохранения, образования и социальных сферы, вновь стал актуален. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства России.
14:18
Совещание с членами правительства Владимир Путин начал с темы зарплат бюджетникам. Он напомнил, что на недавнем заседании Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции к нему обратилась сотрудница одного из научных учреждений Новосибирска.
«Моя должность — старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это в принципе достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует. Нам в этом году выделили надбавку шесть тысяч. То есть суммарно на руки я в настоящий момент получаю 32 тысячи рублей.
Анастасия Проскурина
После того как Вы издали указ о повышении зарплат научным сотрудникам, это было почти три года назад, у нас сотрудникам было предложено перейти на полставки, чтобы отчитаться в повышении зарплат руководству. Обосновывали это тем, что указ был, а бюджет увеличен не был.
Коллеги, может быть, скажут: подавайте на гранты, чтобы получать больше. Но с нашей отраслью биологии большая часть грантов уходит на закупку реактивов, потому что без реактивов мы просто не сможем работать, соответственно, на зарплату остаётся очень немного».