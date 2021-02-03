В среду, 10 февраля 2021 года, президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства России. Основной темой для обсуждения с премьером, вице-премьерами и министрами станет совершенствование в РФ института банкротства. С докладом на эту тему выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации», — отметили в пресс-службе Кремля.

Ближе к вечеру президент проведет закрытую встречу с главными редакторами российских средств массовой информации. Такие встречи являются ежегодной традицией для главы государства.

Как уточнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, участниками встречи с президентом станут руководители телекомпаний, радиостанций, печатных и интернет-СМИ.

Оба мероприятия пройдут в режиме видеоконференции.

Подробности этих встреч президента — в трансляции ИА REGNUM.