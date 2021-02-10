Москва, , 13:35 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий использование лесных участков для коммерческого рыболовства, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Положение законопроекта не распространяется на любительское и спортивное рыболовство, уточнил представитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Предусматривается, что договор аренды лесного участка для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства заключается без проведения торгов. Это, по мнению правительства РФ, обеспечивает лицам, обладающим правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, гарантированный доступ к лесным участкам для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства.

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства, допускается размещение некапитальных строений, сооружений, предназначенных для приемки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 февраля поручил Министерству природных ресурсов и экологии подготовить предложения по разрешению рыбоводства на участках лесов, которые относятся к водоохранным.

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