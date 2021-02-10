Москва, , 13:33 — REGNUM В администрации президента РФ не знают, в чём именно выражается поддержка осужденного за мошенничество по делу «Ив Роше» российского блогера Алексея Навального со стороны европейской дипломатии. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом, комментируя заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам его визита в Россию, он подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за высказываниями главы европейской дипломатии.

«Они поддерживают осуждённого. Не понятно только, в чем поддерживают», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что переговоры глава МИД РФ Сергея Лаврова и Жозепа Борреля «были более содержательными, чем одна тема», связанная с блогером.

Читайте также: Суд приговорил Алексея Навального к реальному лишению свободы

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил заменить блогеру Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом с учётом года пребывания под домашним арестом блогер проведёт в колонии 2,5 года.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года приговорил Алексея Навального к трём годам и шести месяцам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве в рамках дела компании «Ив Роше». Также Навальному был назначен пятилетний испытательный срок.