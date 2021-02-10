Москва, , 13:18 — REGNUM Расценивать итоги состоявшихся в Москве переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем как провал в налаживании диалога с Евросоюзом нельзя. Об этом 10 февраля в эфире «Эхо Москвы» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она подчеркнула, что и сам Боррель также не разделил этого мнения. Напротив, на пресс-конференции с Лавровым он охарактеризовал переговоры «в позитивном ключе», отметила Захарова.

«Он вышел после переговоров на пресс-конференцию и ничего о провале или о временах холодной войны не сказал, — добавила российский дипломат. — Никто его насильно к этим оценкам не склонял».

Однако после его возвращения в Брюссель «что-то пошло не так», заявила официальный представитель МИД РФ, в Евросоюзе началась истерика, Боррелю начали угрожать отстранением от должности.

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Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву, который состоялся с 4 по 6 февраля, заявил в Европейском парламенте, что Россия не оправдала ожидания Брюсселя «по становлению современной демократии». Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как «разочаровывающие» и полные «растущего недоверия». Комментируя свою поездку в Россию, Боррель отметил, что «после её завершения» он «ещё больше обеспокоен».

Добавим, что 81 евродепутат назвал визит Борреля в Россию «унизительным» и пожелал отправить его в отставку.