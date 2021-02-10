Новосибирск, , 13:16 — REGNUM Известный телеведущий Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» обратил внимание на разговор президента России Владимира Путина с новосибирскими учёными о зарплатах. Телеведущий предложил министру финансов России Антону Силуанову на вопрос главы государства «Где деньги, Зин?!» продолжить цитирование Владимира Высоцкого.

«Владимир Путин на заседании совета при президенте по науке и образованию, комментируя ситуацию с зарплатой учёного из Новосибирска, обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову, процитировав песню Владимира Высоцкого. Он сказал: «Где деньги, Зин?!» На что министр финансов РФ Зинаид Силуанов ответил строчкой из другой песни Владимира Высоцкого: «Парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь», — сказал во время эфира Ургант.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по материалам о невыплате зарплаты в полном объёме новосибирским учёным.

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