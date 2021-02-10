Стокгольм, , 13:18 — REGNUM «Умеренные» в Швеции намерены добиваться выделения 3,5 миллиарда шведских крон (€350 млн) на помощь деятелям культуры и спорта в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В 2020 году многие мероприятия спортивного и культурного назначения в стране были отменены из-за пандемии.

В настоящее время «Умеренные» добиваются от правительства Швеции выделения денежных средств на финансирование различный мероприятий с первого июня 2021 года.

«Причина, по которой мы выдвигаем это предложение, заключается в том, что мы хотим, чтобы они продолжали существовать, даже когда пандемия уже закончится», — заявила представитель «Умеренных» по экономической политики Элизабет Свантессон.

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