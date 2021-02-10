Джакарта, , 13:13 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что страна готова поставлять вакцину «Спутник V» в Индонезию, если будет спрос, сообщает Sindonews.

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Индонезия пока заказала вакцины у пяти производителей, включая AstraZeneca и Sinovac, но ещё не у России.

Выступая на ежемесячной пресс-конференции, Людмилу Воробьеву спросили, разочарована ли Москва тем, что Джакарта не заказала российскую вакцину.

Высокопоставленный российский дипломат заявил, что нисколько не разочарован.

По словам посла России в Индонезии, на данный момент 23 страны зарегистрировали российскую вакцину.

«Мы готовы предоставить «Спутник V», когда правительство Индонезии будет готово. Заявка на регистрацию вакцины была подана год назад. Мы ждем результатов», — продолжила Людмила Воробьева.

«Если правительство одобрит использование вакцины частными компаниями, сотрудниками и семьями. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов поставить вакцину», — добавила Людмила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля 2021 года в Индонезии подтвердили 1 183 555 носителей коронавируса.

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