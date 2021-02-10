Лондон, , 13:13 — REGNUM Британский принц Уэльский Чарльз, являющийся наследником престола страны, и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Кларенс-Хауса — канцелярии 72-летнего сына королевы страны Елизаветы II.

«Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская получили первую дозу вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом информация о том, когда и где принц Чарльз с супругой прошли вакцинацию, а также какой из двух используемых в Великобритании препарат при этом использовался, не приводится.

Отметим, на территории Соединенного Королевства массовая вакцинация начата 8 декабря минувшего года и для нее используются препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.