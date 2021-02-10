Москва, , 13:18 — REGNUM ★ СМИ — иностранный агент

Отсутствие маркировки иностранного агента обернулось для ООО «Радио свободная Европа/Радио Свобода» (включено в России в список СМИ-иноагентов) штрафом в 11 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что за неисполнение требований закона о маркировке информации к текущему моменту составили 166 протоколов. В отношении указанной компании и её генерального директора протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ, признанных иноагентами.

«Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 млн рублей», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре пояснили, что читатель должен знать о преследовании некоторыми зарубежными СМИ на территории России интересов других государств. Для этого нужна маркировка на распространяемых ими материалах.

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