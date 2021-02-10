Москва, , 13:07 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о лишении свободы до 15 лет за склонение в интернете к потреблению наркотиков, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, с ограничением свободы до 2-х лет либо без такового.

Вводится повышенная ответственность, если подобные действия повлекли по неосторожности смерть двух и более потерпевших, в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Инициатива разработана комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

В осеннюю сессию 2020 г. был принят закон, ужесточающий административную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

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