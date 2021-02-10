Москва, , 13:06 — REGNUM В Кремле внимательно следят за высказываниями главы Европарламента Жозепа Борреля после его поездки в Москву. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего, хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, — того, кого они поддерживают», — сказал Песков.

По его словам, представители Европарламента «поддерживают осуждённого»: «Непонятно только, в чем его поддерживают, осужденного».