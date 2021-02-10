Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Члены «Движения за Грузию» и общественной организации «Позор», принимавшие участие в акции неповиновения в Тбилиси, отказываются явиться в полицию. Об этом активисты 10 февраля рассказали телеканалу «Мтавари архи».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Активисты в течение ночи с 6 на 7 февраля в знак протеста против карантинных ограничений провели «марш неповиновения» во время комендантского часа. Потом их стали вызывать в полицию.

«Они позвонили мне вчера поздно вечером и сказали, что меня вызывают в полицейский участок, чтобы сообщить о моём правонарушении. Я сказал, что не приду, так как считаю, что я ничего не нарушил. Мы подадим апелляцию все вместе и не будем платить», — сказал журналистам один из лидеров движения «Позор» Гига Макарашвили.

Вано Магалашвили, состоящий в «Движении за Грузию», отметил, что не будет платить штраф. Активист и дальше планирует нарушать комендантский час, так как считает, что это ограничение направлено на подавление протестов.

Напомним, в Грузии 28 ноября 2020 года ввели ряд карантинных мер для профилактики пандемии. С 1 февраля их начали смягчать, но в стране проходят акции протеста, на которых требуют быстрее отменить действующие ограничения

Читайте ранее в этом сюжете: В грузинском Зугдиди прошла акция протеста