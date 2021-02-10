Москва, , 13:05 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, устанавливающий процедуру признания лица контролирующим страховую, кредитную организацию либо негосударственный пенсионный фонд (НПФ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Появляется прозрачная правовая процедура установления контролирующих лиц, как субъектов которые, которые влияют на решения или принимают решения, связанные с расходованием средств страховых, банков и негосударственных пенсионных фондов, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Вводится процедура, согласно которой Центробанк на основании имеющихся финансовых документов формирует перечень контролирующих лиц и оперативно уведомляет их о включении в такой перечень. таким образом ЦБ от лица государства осуществляет контроль, чтобы упредить нарушения и не допустить злоупотреблений со стороны данных финорганизаций, отметила парламентарий.

Кроме того, при наличии признаков преднамеренного банкротства организации ЦБ может предпринять к контролирующим лицам комплекс мер упреждающего характера для недопущения недобросовестного выведения средств и имущества из оборота.

Одновременно уточняются процедуры подачи в суд заявлений о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

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