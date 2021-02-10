Москва, , 13:03 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, дающий возможность гражданам РФ корректировать свои данные на индивидуальном пенсионном лицевом счете, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточнить можно будет только сведения о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 г., обратившись в Пенсионный фонд России (ПФР).

В случае выявления несоответствия или несовпадения сведений о трудовой деятельности за периоды работы после 1 января 2002 г. данные включаются с учетом проведения Пенсионным фондом РФ проверки их полноты и достоверности.

По мнению правительства, принятие закона также упростит взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе и позволит гражданам не представлять трудовые книжки и обратиться дистанционно в центры занятости населения для получения пособия по безработице в режиме онлайн.

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