Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Депутаты петербургского Заксобрания от «Единой России» на пленарном заседании объяснили, откуда в РФ так много «моральных уродов», передает корреспондент ИА REGNUM. Результатами своих размышлений депутаты поделились на фоне обсуждения закона о кадетском образовании.

По их мнению, причина кроется в упразднении начальной военной подготовки в школах.

«50 лет назад я поступил в Ленинградское суворовское училище, и горжусь этим. И потому не стал моральным уродом, который мочится на наших ветеранов. Это справка. Как только не стало начальной военной подготовки в школах, действительно, в стране появилось много моральных уродов, которым нечем заняться», — сообщил единоросс Игорь Высоцкий.

Заметим, в конце декабря он обматерил петербургского журналиста и сообщил, что его хорошо бы отходить «из карабина», после чего на него подали жалобу в комиссию «ЕР» по этике.

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С рассуждениями Высоцкого согласился и автор одобренного Заксобранием проекта о кадетском образовании, единоросс Константин Чебыкин.

«Я с вами искренне согласен, что моральных уродов, которые так относятся некрасиво и предательски к нашим ветеранам и к нашей истории, благодаря, может быть, и этому законопроекту станет меньше», — сказал Константин Чебыкин, не уточнив, кого имеет в виду.

Добавим, 10 февраля единороссы в Заксобрании отказались обсудить законопроект, которым предлагается увеличить пенсию всем ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тыс. рублей. Среди руководства городского парламента такие идеи принято считать популизмом.

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