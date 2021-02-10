Москва, , 12:59 — REGNUM В Госдуме сложился системный подход в работе над законодательным портфелем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас в портфеле законотворческом на сегодняшний день порядка 1300 законов. Есть законопроекты, соответственно, приоритетные», — отметил Володин.

Он также рассказал о работе над «законотворческом наследстве» от других созывов.

«Если взять и проанализировать предыдущую работу, когда мы начинали нашу работу, нам с вами досталось 2020 законопроектов, которые были внесены, начиная с 1994 года. Мы их практически все рассмотрели, осталось где-то полтора процента от этого общего объема нерассмотренных законопроектов. Возможно, к концу созыва будет еще меньше», — сказал спикер Госдумы.

Что же касается тех законопроектов, которые внесены были в течение текущей сессии, их получается в два раза меньше, чем досталось парламентариям.

«Но от вас зависит, что мы оставим тем, кто придет нам на смену или тем, кто вновь вернется в этот зал», — указал он.

Володин призвал комитеты «сделать все для того, чтобы мы с вами меньше законодательных инициатив оставили уже следующему созыву Государственной думы».