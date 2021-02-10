Пекин, , 13:07 — REGNUM Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обратился к властям США с призывом пригласить к себе в страну экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для поисков следов происхождения коронавируса. Он заявил об 10 февраля на регулярном брифинге.

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«Надеемся, что США тоже будут открытыми и прозрачными, будут проявлять готовность к сотрудничеству и отношение, основанное на научных фактах, а также пригласят экспертов ВОЗ прибыть в их страну и провести исследования по поиску следов происхождения коронавируса», — сказал он, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что власти США собираются досконально изучить итоги работы миссии ВОЗ в Ухане, а также провести проверку представленных миссией данных при помощи разведывательных служб.

Кроме того, Вэньбинь отметил, что Пекин неоднократно заявлял о множестве свидетельств того, что во второй половине 2019 года было несколько очагов пандемии коронавирусной инфекции.

«Как сообщается, первый случай заражения в США мог произойти намного раньше, чем об этом говорится официально», — добавил официальный представитель китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп применял верный подход к политике в отношении Китая.