Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Смольный получит полномочия создавать вытрезвители на территории Петербурга. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрили 10 февраля на заседании городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

2 Распитие алкоголя молодыми людьми Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект представлял единоросс, вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев. Он заметил, что вопрос давно назрел, а за возвращение вытрезвителей якобы выступает 80% граждан страны. Он пока не смог прояснить детали — сколько, на его взгляд, нужно таких заведений по городу и сколько будут стоить «услуги» для доставленных с улиц.

У коллег-депутатов возникло множество вопросов к туманной судьбе петербургских вытрезвителей. Так, лидер фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев отметил, что непонятно, каковы будут процессуальные права тех лиц, кого будут забирать, и кто им их гарантирует, так как выходит, что схватить и уволочь в вытрезвитель можно любого, кому стало плохо на улице.

«У нас сумасшедшего в кризисе невозможно забрать из квартиры, если он уже там крушит и поджигает все, потому что нужно решение суда. А здесь, получается, кто хочешь — подходи, бери человека под белы рученьки и сразу в вытрезвитель, да? Нормально ли это?» — поинтересовался Ковалев.

Соловьев в ответ на это пообещал, что будет отдельный закон, который будет всё это регулировать. «Может быть, сотрудники МВД, которые придут, сделают свои предложения, которые будут учтены», — предположил единоросс.

«Яблочник» Борис Вишневский также предостерег от принятия закона.

«Всё это уже было в советские времена. Плавали — знаем. Аргументы были ровно те же: забота о бедных спившихся гражданах, которые замерзают на морозе. Все это кончалось тем, что их грабили, избивали, обирали, потом с них же еще и брали за это деньги. Ничем другим практика советских вытрезвителей не отмечена, можете почитать, много чего об этом написано. Будет все ровно то же самое. Полиция наша славная, которой нам тут в пояс предлагали много раз кланяться, будет, как и в советские времена, ловить хорошо одетых и чуть-чуть подвыпивших граждан у ресторанов и вести в «трезвователь», как в известном фильме сказано, где их будут бить, грабить, отнимать все ценное, ну, может быть, дадут переночевать. Охотиться будут именно за такими. Невозможно думать, что к иным последствиям приведет этот закон», — сказал Вишневский.

Он сообщил, что подобное происходит уже сейчас: он ведет переписку с 28 отделом полиции, куда в декабре доставили двух вузовских преподавателей за «запах алкоголя».

«Отвезли в отдел, продержали всю ночь, избили и ограбили, потом выкинули, не предъявив ни малейших обвинений. До сих пор не можем добиться ни проверок, ни возбуждений уголовных дел. И это творят наши, прости господи, правоохранительные органы», — заявил Вишневский.

Тем не менее законопроект был поддержан большинством голосов.

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Напомним, федеральный закон о возвращении вытрезвителей, от которых отказались в 2011 году, приняли в конце 2020 года.

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