Москва, , 12:51 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») сравнил акцию с фонариком с действиями коллаборационистов в блокадном Ленинграде, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

«Призывы все эти светить фонариками в темноте — это не милая акция про любовь, это не просто попытка мобилизации молодежи, это такая цветная технология Шарпа и вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации», — отметил Толстой.

По его мнению, Россия также стоит перед выбором, какие отношения будут у страны с Европой.

Российская сторона по итогам состоявшихся переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Москве не разделяет оценок о провале диалога с ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.