Москва, , 12:35 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель — очень смешной человек. Не разобравшись в ситуации, поехал в Россию и попал, как кур в ощип, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Боррель настолько наивен, что подумал, что кресло главного дипломата красит человека, а не его качества.

И ровно в день его визита Россия выслала дипломатов других государств за участие в несанкционированных акциях.

Но, еще смешнее то, что он, вернувшись в Европу, обиделся и пообещал предложить новые санкции в отношении Москвы, которые ни Франция, ни Германия не готовы принимать в серьезном формате.

В итоге в ЕС стоит вопрос об отставке Борреля и, если это случится, то это будет самая короткая карьера из всех глав европейской дипломатии», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что намерен предложить ввести новые санкции в отношении России на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.

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