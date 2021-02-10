10 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

По итогам поездки еврокомиссара Жозепа Борреля в Москву и его итоговой пресс-конференции совместно с Сергеем Лавровым в ЕС разразился форменный скандал. Все обвинения исходили от напрямую руководимых США европейских чиновников и институтов. На самом деле Боррель попал в неудобное положение по той причине, что европейский вектор в отношении России пересёкся с американским.

Елена Панина, , 21:24 — REGNUM По итогам поездки еврокомиссара Жозепа Борреля в Москву и его итоговой пресс-конференции совместно с Сергеем Лавровым в ЕС разразился форменный скандал. Борреля в Европе упрекали в неумении вести переговоры, ошибке с выбором времени и разговоре с Москвой в неподобающе мягком тоне. Россию же обвинили в унижении еврокомиссара, агрессивном поведении и отказе от предложенной ЕС «оливковой ветви» мира.

Жозеп Боррель Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion

Самое главное, что все обвинения исходили от напрямую руководимых США европейских чиновников и институтов. Немецкая телерадиокомпания «Дойче Велле» и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен — это не европейские, а американские институты влияния. Боррель так напуган этим давлением, что сам признал свою вину, однако лишь отчасти, обвинив Россию в нежелании восстанавливать контакты с ЕС.

Как известно, весь шум поднялся из-за того, что как раз в момент визита Борреля в Москву из неё были высланы три дипломата — от Германии, Швеции и Польши. Причина — прямое вмешательство во внутренние дела России в виде участия в незаконных протестных митингах Навального, что с точки зрения канонов дипломатии является неслыханным и грубейшим нарушением всех международных норм.

Жозеп Боррель в Европарламенте

Россия должна была проглотить эту наглость и не только промолчать, но и подчиниться всем требованиям дать полную свободу действий тем, кто настроен на осуществление государственного переворота.

Россия показала, что красная линия пересечена и дальше весь диалог будет принесён в жертву тем, кто намеренно ведёт себя враждебно в отношении России. Невозможно представить, чтобы Россия отправила своих дипломатов на поддержку бунта «жёлтых жилетов» во Франции, шествий против санитарных ограничений в Берлине или погромов BLM в США, не говоря уже о штурме Капитолия в ответ на фальсификацию американских президентских выборов. А допусти Россия такое участие, ещё труднее себе представить, что Запад не вышлет российских послов. И к тому же не введёт тотальные санкции против России.

На самом деле Боррель попал в неудобное положение по той причине, что европейский вектор в отношении России пересёкся с американским. Визит в Москву пришёлся на момент времени, когда Америка там разыгрывала свой сценарий с использованием Навального, и все европейские вассалы получили команду поддержать процесс, что и было сделано в виде явки дипломатов на суд над Навальным — ещё одно неслыханное по наглости действие.

Визит Борреля был запланирован давно и никак не увязывался с повесткой США по кейсу Навального. В Москве произошло нечто вроде того, как на перекрёстке сталкиваются два автомобиля, водители которых не видели друг друга. Боррель ехал от лица европейской элиты, но её проамериканская часть перехватила повестку и обструкцией Боррелю ударила дуплетом по России и европейским неатлантическим группам, стремящимся к укреплению связей с Путиным для защиты от США.

Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе Brussels.be

Иными словами, Боррель ехал от лица тех, кто лоббирует «Северный поток — 2», а диффамировали его те, кто этот проект всеми силами подрывает.

Россия не ставила целью избиение Борреля, она отвечала Вашингтону и играемым им европейским марионеткам, но Боррель попал под огонь, и получилось так, что в его лице Россия ответила Европе. По сути, это так и есть, но лишь отчасти. В той части, в которой Боррель — комиссар евроатлантистов, он получил пощёчину, но в той, где он комиссар старых европейских элит, он не является объектом российской контратаки.

Не выслать европейских дипломатов, прямо бросивших вызов Путину, означало молча принять оскорбление, нанесённое всей России. После этого Запад получил бы сигнал, что в отношении России всё позволено. Россия ответила, что это не так, но в тот момент «мимо проходил» Боррель, и его «накрыло взрывной волной», хотя «стреляли» не по нему.

Возможно, визит Борреля именно в этот момент стимулировался теми, кто намеренно после этого хотел получить скандал и затормозить нормализацию отношений Европы и России в обход США. Кто-то знал, что Россия готовит высылку дипломатов, и не предостерёг Борреля от визита именно сейчас.

Это несколько конспирологическая версия, но, учитывая степень нашпигованности европейских институтов американской агентурой, в ней нет ничего удивительного. Случись визит Борреля после высылки дипломатов — и это стало бы знаком принятия Европой действий Москвы. Отказ от визита не нёс в себе возможности скандала, а значит, европейско-российский процесс не получил бы торможения.

Нет, визит Борреля нужно было совместить с высылкой дипломатов, и тогда все, кто ищет переговоров с Москвой и хочет компромисса, надолго получали бы по рукам и передавали бы США инициативу в определении российско-европейской повестки. Если искать, кому выгодно, то интерес США просматривается очень чётко. В этом случае Боррелю устроили банальную ловушку, но опять-таки те, кто это делал, охотились не на Борреля.

Джо Байден Gage Skidmore

Россия показала, что ставит принципы суверенитета и безопасности выше всех переговоров. Никакие сомнения здесь недопустимы. Европа показала, что она не определяет повестку даже у себя на своём политическом поле. И что она в принципе несубъектна как сторона переговоров. Она несуверенна, а это значит, что суверенные государства могут себе позволить в нужный момент выставить европейских представителей за дверь, не опасаясь серьёзных последствий от сделанного.

Ведь повестку переговоров с Европой определяют в США, а не в Брюсселе. Значит, момент входа и выхода из переговоров принадлежит Москве, а не управляемому из Вашингтона Брюсселю. При всей помощи от России сохранить лицо ЕС как стремящегося к субъектности партнёра.

Для России отбить атаку США на внутреннем поле важнее, чем подыгрывать Боррелю или кому-то там в Брюсселе. Это вопрос приоритетов, и при всей важности отношений с ЕС выбор сделан и продемонстрирован.

И самое главное — понят правильно, чем и объясняется крайняя степень раздражённости и досады, выражаемая, прежде всего, американскими говорящими головами в Европе.

Европейские неангажированные спикеры всё понимают правильно и держат паузу, ожидая, когда напряжение спадёт и можно будет предпринять новые попытки диалога. Прежде всего, ради сохранения себя от полного поглощения атлантистскими группами по обе стороны Атлантики, которые любую такую попытку воспринимают как попытку к бегству, открывая огонь без предупреждения.

Владимир Путин

США в очередной раз удалось оттеснить Европу от выравнивания отношений с Россией. Для США именно сейчас такое выравнивание недопустимо — пока Байден входит в процесс и ещё не успел расставить все приоритеты. Вашингтон требует права вето на отношения Европы с Россией, и, если такое право ему не дают, он постарается забрать его силой.

С Россией так не получается, а с Европой можно, и потому Боррель сначала едет в Россию, а потом попадает в нелепое положение и оправдывается. Без согласия США Европа вести дипломатию не может. С точки зрения США суверенитет Европы недопустим, и показательная порка Борреля в европейских СМИ должна служить этому лишним подтверждением.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ