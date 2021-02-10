Киев, , 12:38 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, а не доверяют — 58%. Об этом сообщила пресс-служба социологической группы «Рейтинг» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные 10 февраля на официальном сайте организации.

Следом за Зеленским идёт мэр Киева Виталий Кличко. Ему доверяют 34% опрошенных, а не доверяют — 54%. На третьем месте находится бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман с балансом доверия и недоверия 32% и 58% соответственно. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков занимает четвёртое место с результатами 26% доверия и 37% недоверия.

Опрос проводился с 6 по 8 февраля 2021 года. Всего было опрошено 2,5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Отметим, ранее социологический Центр Разумкова назвал спикера Рады политиком с наиболее высоким уровнем доверия в украинском обществе.

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Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация, что Зеленский разрабатывает план по отстранению Разумкова, поскольку тот ведёт себя слишком независимо.

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