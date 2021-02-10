Афины , , 12:22 — REGNUM Правительство Греции «отстает» от пандемии, полагает лидер партии «Движение за перемены» (KINAL) Фотини Геннимата. В выступлении от 9 февраля, которое приводит AMNA, Геннимата раскритиковала телевизионное выступление премьер-министра страны Кирьякоса Мицотакиса, где он объявил о закрытии розничного сектора и школ в Аттике до конца февраля.

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Геннимата полагает, что борьба правительства с пандемией «потерпела неудачу в виде проблемных мер».

По его словам, последние решения правительства, связанные с жестким локдауном в Аттике, «должны сопровождаться смелыми мерами поддержки рабочих и предприятий».

Геннимата предупреждает, что в противном случае владельцы бизнеса будут вынуждены «закрыться навсегда».

С подобным предупреждением выступила также Афинская торговая палата.