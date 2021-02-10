Москва, , 12:05 — REGNUM 2020 год стал временем серьёзного преобразования Федеральной налоговой службы России. Об этом 10 февраля заявил глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Для нас 2020 год был серьёзным уроком: мы поставляли огромные массивы информации правительству и региональным властям для того, чтобы они понимали, в каком состоянии находится экономика. И из этого мы сделали свои выводы», — заявил Егоров.

«Сегодня мы разрабатываем информационную платформу, которая, по сути, будет работать по системе подписки, где можно подписаться удалённо на наши данные, выбрать канал поставки данных. Это касается и федеральных органов власти, и региональных властей, и общего доступа», — подчеркнул он.

Таким образом, будет запущена новая система поставки информации.

«Мы осознали, что мы являемся не только фискальным ведомством, а что мы уже перешли в ипостась поставщика информации. Таким образом, те данные, которые собирает налоговая служба, по сути, мы пытаемся преобразовать в актив для того, чтобы ими пользовались не только мы, а и другие субъекты: как органы власти, так и общественности в целом», — указал глава ФНС.