Москва, , 12:03 — REGNUM В Госдуме назвали контрпродуктивным предложение Минсельхоза пригласить трудовых мигрантов для сезонных работ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Трудовые мигранты Focus.kg

«Мы должны обеспечить своим гражданам достойные зарплаты и рабочие места, а не мигрантам», — заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Он обратил внимание на то, что на фоне пандемии коронавируса многие жители России лишились работы, они могли бы поработать в АПК.

«У нас огромное количество людей в регионах РФ без работы. И так на время пандемии мигрантам, которые работали, по рабочим визам была предоставлена отсрочка, их никто из РФ не высылал. Но сегодня почему-то вместо того, чтобы приглашать людей на работу — это говорит Минсельхоз, не в Москву приглашаем мигрантов, — на работу в той же Тверской области, в той же Владимирской области, в том же самом Краснодарском крае, — вместо того, чтобы приглашать на работу своих граждан, у них нет работы сейчас, мы говорим о том, чтобы якобы рассмотрели возможность приглашения мигрантов — это контрпродуктивное предложение», — считает Власов.

Кроме того, по мнению парламентария, следует, наоборот, ужесточить миграционную политику на фоне кризиса.

«Я считаю, надо ввести мораторий на въезд и на выдачу рабочих виз для низкоквалифицированной рабочей силы», — предложил депутат.

Минсельхоз, Минтруд и МВД проработают вопрос о привлечении иностранных граждан к сезонным сельскохозяйственным работам в 2021 году, пишет РБК.

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