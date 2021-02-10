Москва, , 12:02 — REGNUM Импичмент ушедшему президенту — небывалый для США прецедент. Поэтому и шли долгие юридические споры о легитимности такой процедуры, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«В итоге 50 демократов-республиканцев голосовали «за», а 44 республиканца «против». Казуистика юристов Дональда Трампа не убедила и шестерых республиканцев, которые присоединили свои голоса к демократам.

Республиканцы оказались меж двух огней. С одной стороны — Трамп является токсичной для репутации фигурой, так что защита его может выйти боком.

С другой стороны — бывший президент по-прежнему ассоциируется с Республиканской партией.

Конечно, импичмент направлен персонально на Трампа, и он не является символическим судом демократов над республиканцами, но сам процесс повлияет на имидж партий и голоса избирателей», — высказал своё мнение эксперт.

ИА REGNUM сообщало, Сенат Конгресса США проголосовал за то, что процедура импичмента в отношении уже бывшего президента Дональда Трампа не противоречит американской конституции.

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