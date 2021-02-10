Киев, , 12:03 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. Об этом сообщила 10 февраля пресс-служба МВД Украины.

Участники встречи обсудили, в частности, проект «Полицейский офицер общины».

«Каждый украинец в отдалённом селе должен чувствовать себя в безопасности. Офицер полиции ориентирован на решение проблем безопасности именно своей территориальной общины. Он доступен для населения, так как постоянно находится рядом с людьми», — сказал Аваков.

Квин отметила, что США и дальше готовы способствовать реализации проектов МВД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель США заявила, что Украине планируют передать холодильники для хранения вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer.

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