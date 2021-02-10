Киев, 10 февраля 2021, 12:03 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. Об этом сообщила 10 февраля пресс-служба МВД Украины.
Участники встречи обсудили, в частности, проект «Полицейский офицер общины».
Квин отметила, что США и дальше готовы способствовать реализации проектов МВД Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель США заявила, что Украине планируют передать холодильники для хранения вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer.
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