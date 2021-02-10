Стокгольм, , 12:02 — REGNUM Комитет Риксдага по налог и сборам поддержал предложение правительства Швеции о повышении налога на новые бензиновые и дизельные автомобили. Таким образом, власти будут побуждать жителей страны к вождению автомобилей, которые «не зависят от ископаемого топлива». Об этом сообщила газета Fria Tider.

«Доля электромобилей и подключаемых к электросети гибридных авто, то есть автомобилей, которые полностью или частично работают на электричестве, увеличивается в Швеции. Налоговый комитет согласен с правительством в том, что необходимо ускорить усилия для перехода на вождение автомобилей, не зависящих от ископаемого топлива», — говорится на официальном сайте Рискдага.

«Умеренные» и «Шведские демократы» предложение правительства раскритиковали.

Представители фракций будут голосовать против законопроекта.