Берлин, , 12:01 — REGNUM Связанные с пандемией коронавирусной инфекции ограничения могут быть продлены в Германии до 14 марта. Об этом 10 февраля сообщает таблоид Bild со ссылкой на проект документа для встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов, которая состоится позднее 10 февраля.

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По информации источника, Меркель, вице-канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер намерены открыть в стране парикмахерские уже с 1 марта.

Кроме того, отмечается, что в ходе данной встречи также будут обсуждаться открытие детских садов и школ в более ранние сроки.

Напомним, связанный с пандемией режим общенационального карантина был введен властями на территории Германии со 2 ноября минувшего года и продлен до 14 февраля. В стране закрыты все магазины, за исключением хозяйственных, продуктовых, а также аптек и некоторых других.