Москва, , 12:19 — REGNUM Россия — самостоятельная, не западная и не восточная цивилизация, динамика развития которой будет зависеть от национального самосознания, ответственности элит, развития гражданского общества, параметров отношений между центром и регионами, а также умения эффективно реагировать на вызовы других цивилизаций. К такому выводу пришли участники экспертного круглого стола «Новый курс: цивилизационные основы России».

Цивилизационное самосознание

Вопрос «Кто мы?» существует во всех странах, которые претендуют на глобальное лидерство. Это вопрос о невидимых границах как нации-цивилизации. Россия как цивилизационный проект не может быть исключена из глобальной цивилизации, считает заместитель декана философского факультета ГАУГН, доцент МГУ Наталья Емельянова. Любая цивилизация основана не только на военном давлении и экономико-технологическом аспекте. Ключевой компонент — ценностное ориентирование, внедрение своих ценностей. И значимость его в современном мире возрастает.

Ведущий научный сотрудник Института философии РАН Анатолий Черняев говорит о самосознании цивилизации России. Нашей стране нужно выбирать не из готового «меню» идеологий (либерализм, консерватизм, евразийство и другие), а творчески развивать свой культурно-цивилизационный код. «Есть вещи более фундаментальные, чем социальный строй и политико-правовая система — традиции и ценности, историческая память. Идеология должна отвечать самосознанию нации и иметь нормативное значение для всех сфер (образовательная, научная, социальная, политическая и др.). Формула российской идентичности заключается в русской культурной и философской традиции. Большинство проблем, которые мы обсуждаем, уже находили осмысление в отечественной мысли. Поэтому нужно постигать это наследие, повышать его престиж и всячески популяризировать», — говорит он.

К сожалению, приходится констатировать, что русская философия находится в положении падчерицы у себя на Родине. Новомодные зарубежные доктрины импортируются, а полноценной рецепции русской философии в контексте задач социального развития нет. Это ненормальная ситуация. Если мы хотим сохранить свою самобытность перед лицом вызовов глобализации, необходимо опираться на собственную интеллектуальную традицию, указывает Черняев.

Для успешного решения этой задачи требуется также преодоление отраслевых барьеров, синергетическое взаимодействие представителей науки, культуры, религиозных деятелей. «Приведу пример: у нас был культурно-просветительский и философско-исследовательский проект «Русская философия в Крыму». Он мог бы послужить убедительным обоснованием того, почему мы считаем Крым своим. Но мы столкнулись с тем, что разные ведомства по-своему понимают свои задачи. И для такого проекта оказалось сложно получить поддержку», — отметил Черняев.

Политолог Сергей Станкевич полагает, что Россия как цивилизация развивается в рамках различных государственных проектов. Цивилизация порождает государственные проекты. Что такое государственный проект? Это самая обобщенная характеристика государственного состояния в данную историческую эпоху (реально существующий государственный строй и рефлексия общества по поводу своего мироположения). Государство еще осознается и как вместилище государственной жизни, и как сверхценность, бережно передаваемая от поколения к поколению. В России мы прошли через три империи (московская, романовская и советская), и сейчас у нас первая республика. Россия — это организующее ядро большой Евразии, считает политолог.

Черняев отмечает, что современный мир сталкивается с глобальными вызовами, и успешное развитие будет у тех цивилизаций, которые способны эффективно совмещать традиции и модернизм. В контексте российской цивилизации имеет смысл обратиться к наследию мыслителей русского Серебряного века (Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Струве, П. Флоренский и др.). Их идеи в свое время могли обеспечить альтернативу тем социальным потрясениям, угроза которых отчетливо осознавалась русской интеллигенцией в начале ХХ в. Они поняли необходимость модернизации, но пытались предложить ее сценарий без радикализма во избежание национальной катастрофы. Вся их работа, в том числе и знаменитый сборник «Вехи», представляла попытку решения этого вопроса.

Наталья Емельянова обращает внимание на ретроспективность мышления общества: если есть потребность постоянно переосмысливать прошлое, это значит, что потеряны ориентиры будущего. Выиграет тот, кто предложит упорядоченное развитие: общественный запрос на это очень силен.

Глобальные вызовы

Динамика развития России как цивилизации зависит не только от ее внутренних алгоритмов развития, но и от отношений с другими цивилизациями. Участники круглого стола отметили глобальные вызовы со стороны, прежде всего, США.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности, американист Константин Блохин выделил два подхода американского истеблишмента к России.

Первый — традиционный (условно подход Джозефа Байдена), направлен на устранение России с геополитической шахматной доски. Либо на то, чтобы сделать ее зависимой. Второй подход ассоциируется с Дональдом Трампом. Он предполагает улучшение отношений с Россией и формирование нейтралитета. США он нужен для того, чтобы Россия не мешала Вашингтону «разбираться» с Китаем.

По мнению Трампа, Китай — это цивилизационная угроза для США. Доклады ведущих аналитических центров показывают, что он будет абсолютным лидером. Например, по прогнозам PricewaterhouceCoopers, к 2050 г. ВВП Китая будет в два раза превосходить ВВП США. Штаты окажутся лишь на третьем месте — на втором будет Индия.

По сути, Трамп хотел реализовать политику Никсона-Киссенджера: улучшить отношения с Россией и ухудшить с Китаем. Но ему это сделать не дали.

Конфигурация современного мира — это большой треугольник: Россия, Китай и США. Возможности для российской дипломатии существуют, но нужно воспользоваться ими. Россия, условно говоря, хранитель «золотой акции». Главная геополитическая схватка мира — между США и Китаем, и перевес одной из сторон может предоставить только Россия. Трамп прекрасно понимал, что возможности США ограничены. Он захотел начать переговорный процесс — в отличие от традиционного истеблишмента.

Емельянова полагает, что в современных условиях нужно развивать взаимодействие по линии Индия — Китай — Россия. И тут потенциал России как цивилизованного коммуникатора достаточно велик. При его развитии он может вырасти в мегапроект большой Евразии.

Нужно стремиться к избеганию проецирования политических режимов за пределы политических границ. Этот прагматичный подход позволит оставаться нам значимой силой, постоянно изменяя конфигурации и альянсы, поскольку нет возможности в Большой Евразии делать ставку на один проект.

«Кто мы?» — задаётся вопросом Емельянова. В социальной философии есть концепция «зеркального Я» Чарльза Кули. Если кратко: самосознание формируется благодаря тому, как мы видим реакцию на себя со стороны других людей; какие наши действия вызывают позитив, а какие — негатив. Эту концепцию мы можем экстраполировать на самосознание цивилизации: оценить себя с точки зрения того, как на нас смотрят Запад и Восток. Для тех и других мы не являемся своими: мы Не-Восток и Не-Запад. И здесь уже у нас появляется почва для самоопределения: без сомнения, мы уникальная цивилизация, рожденная в условиях синтеза культур, религий, укладов. Важно постоянно этот вопрос оставлять в повестке — национальная идея может быть пластичной, отмечает Емельянова.

Черняев обращает внимание на нереализованность потенциала русской философии как инструмента «мягкой силы» на внешнеполитической арене. Этот ресурс нужно использовать активнее.

Иван Андрианов, аналитик и редактор издания GEOFOR, на примере взаимодействия России со странами Ближнего Востока подчеркнул необходимость применения инструментов «мягкой силы» во внешней политике Москвы. Их использование позволит не только нарастить собственное влияние, значительно утраченное в 90-е годы, но и создаст возможности для противостояния крупнейшим внешнеполитическим конкурентам — США и Китаю.

Как отмечает Андрианов, в подобной работе важно применять не только механизмы, уже известные российским властям и апробированные в разных политических кейсах, но и лучшие практики наших конкурентов, а также положительные элементы опыта Советского Союза.

Именно комплексный, системный подход к работе со странами региона, четкое осознание и формирование приоритетов на политическом уровне позволит России не только наверстать упущенные годы, но и всерьез побороться за влияние. Причем не только в Сирии, где, естественно, к российским представителям относятся достаточно лояльно, но и в других странах региона, которые могут давать если не большую, то точно не меньшую политическую и экономическую отдачу для нашего государства.

Социальность цивилизации

Эксперты обратили внимание на целый комплекс структурных проблем российского общества, которые мешают цивилизационному развитию. Среди них — социальная ответственность элит, проблема «центр — регионы», параметры гражданского общества и коммуникация власти и общества.

Старший преподаватель Финансового университета Александр Сперкач в качестве ключевой проблемы называет социальную ответственность элит. «Не соглашусь с утверждением, будто главная угроза дестабилизации России исходит от гипотетических выступлений беднеющего населения, готового пойти на массовые деструктивные акции. Раскол элит, в первую очередь, противостояние элит федеральных и региональных в наибольшей степени чревато социально-политическими потрясениями», — говорит он.

По мнению Сперкача, в рамках российской цивилизационной модели следует отметить способность политического Центра к концентрации материальных ресурсов, зачастую вопреки частным интересам и пожеланиям элит региональных. В качестве примера эксперт обращается к опыту Китая и приводит успешные на протяжении нескольких десятилетий конструктивные действия китайских элит. Ещё нагляднее в этом пример Индии, страны исключительно пестрой этнически, абсолютно не преемственной в рамках нынешних своих границ, с переплетением множества архаических черт, с элементами такого «социального ада», который тяжело представить жителям даже самого депрессивного региона России. Очевидная неэффективность современной российской элиты по сравнению с вышеназванными определилась её изначальным паразитическим характером (нацеленностью на личное обогащение и делёж советского наследства — все остальные проблемы общественного строительства должна была чудесным образом разрешать незримая рука всемогущего рынка). Как следствие подобных качеств, — отсутствие позитивной программы.

Главной задачей для России — и как страны, и как цивилизации — является появление качественно новой элиты с позитивной программой, содержащей устойчивые ценностно-мировоззренческие установки.

Профессор РУДН Владимир Иванов отметил необходимость развития гражданской субъектности. Обращают на себя внимание инициативы российского законодательства (например, политизированный закон об иноагентах). Отечественный бизнес в социальном предпринимательстве не особо активен. Эта повестка должна использоваться, подхватываться в том числе и политическими партиями.

Александр Махлаев, редактор сайта «Новый традиционализм», говорит о становлении прекариата как доминирующего класса. А если он находится в состоянии структурной безработицы, возникают масштабные социальные проблемы. И тут возникает вопрос: как объяснить действия властей и, например, социальную политику? Это социальные обязательства или подачки?

Участники круглого стола обсудили и вопросы взаимоотношения общества и власти. Доцент РГСУ Михаил Гундарин привел цитату:

«В образовательной системе будет введена непрерывная форма контроля и осуществлен переход к непрерывному нескончаемому обучению, что повлечет за собой отказ от всех университетских исследований и превращение школы в корпорацию. В медицинской системе вводится новая модель «без доктора и пациента», которая оставляет больного человека наедине с самим собой и математическими показателями медицинских аппаратов, так что лечение производится исключительно на страх и риск самого больного, рассматриваемого не как сочетание индивидуальности и номера, но как «индивидуальный» кодовый материал, подлежащий контролю».

Это сказал французский философ Жиль Делёз в начале 1990-х гг. И как бы парадоксально это ни звучало, сейчас реальность именно такова. На институты дисциплинарного общества наложился контроль. Причём сложилась система такого характера, которая не работает как дисциплина и не работает как контроль. Ярким примером являются социальные сети, в которых смещены субъектно-объектные отношения. Кто блокирует пользователей? Кто является источником влияния? А где он? Там, где власти пытаются вступить в старые социальные отношения, — они проигрывают: показательны в этом плане попытки блокировки Telegram в России.

Другой пример — борьба традиционного истеблишмента с медиократией. Про блокировки Трампа в Твиттер тоже все хорошо знают. Недавно Турция наложила штрафы на соцсети за отказ подчиняться системе.

Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой: как выстроить в России политику информационной безопасности? В ситуации, когда производители и потребители контента образуют многослойную конфигурацию, а транснациональные гиганты грозят обеспечить тотальный контроль, нужна стратегия информационной и коммуникационной безопасности, которой сейчас нет. Весь успех Алексея Навального не в том, что он чего-то добился, а в том, что он смог добиться какой-то субъектности в условиях, когда субъектность размыта.

Гундарин отмечает и перспективы электронного голосования — это перенос в виртуальную сферу еще одного сегмента общественной жизни. Это будет сопровождаться усилением роли блогеров и тех, кто производит видеоконтент в российском обществе.

Эксперты сошлись на мнении, что пульс российской цивилизации будет зависеть от комплекса разнопорядковых факторов, и вопрос параметров самоидентификации и цивилизационного самоопределения будет ключевым.