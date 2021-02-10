Москва, , 11:58 — REGNUM Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Если их примут, Россия может ответить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Так дипломат прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о конкретных идеях новых санкций против РФ, которые он намерен изложить на предстоящих встречах глав МИД и глав государств ЕС в феврале и марте. Захарова отметила, что половина Европы жёстко высказалась по этому поводу, а другая половина — иначе.

«Ответ может быть, если эти санкции будут, мы не столько ожидаем или не ожидаем, мы просто следим за теми заявлениями, которые делаются», — пояснила Захарова.

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