Москва, , 11:47 — REGNUM Вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров может быть затронут президентом РФ Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, такой возможности не исключил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Очевидно сейчас решится вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Внутренне убеждение, что в послании Федеральному собранию этот вопрос будет озвучен», — заявил Нилов.

Он напомнил, что президент РФ поручил правительству РФ до 1 февраля разработать меры, они были разработаны, переданы в администрацию президента, сейчас над ними идет работа, происходят расчеты и определяются, каким путем пойдем.

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