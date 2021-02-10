Брюссель, , 11:52 — REGNUM Грузия продолжает выполнять обязательства в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, но грузинским партиям нужно договориться о рамочных отношениях. Об этом говорится в опубликованном 9 февраля совместном ежегодном отчете Еврокомиссии и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«После парламентских выборов 2020 года весьма важно, чтобы все грузинские политические партии действовали в институциональных рамках для нахождения общего языка и выхода из существующей политической ситуации», — говорится в отчете.

В нём также отмечается, что одним из наиболее важных вызовов для Грузии остается реформа судебной системы. Тбилиси призвали выполнить все рекомендации Венецианской комиссии по этому вопросу.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции вошли только шесть депутатов от оппозиции, а подавляющее большинство подало заявления о сложении полномочий.

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