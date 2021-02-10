Афины , , 11:44 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис высокомерен, лишен сострадания и не может понять боль и агонию среднестатистического греческого гражданина, заявил лидер главной оппозиционной партии SYRIZA Алексис Ципрас в интервью Alpha TV 9 февраля.

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Ципрас особенно сосредоточился на ужине на острове Икария, на котором премьер-министр присутствовал во время ограничения на большие собрания, — этот обед Ципрас назвал «серьезной ошибкой» и причиной того, что греки теряют доверие, когда премьер-министр не может соблюдать объявленные им самим меры.

Отметим, ранее пресс-секретарь правительства Христос Тарантилис уже отвечал на эту претензию оппозиционера, объясняя, что обед проходил под открытым небом, участники были в масках и снимали их только во время еды.

Отвечая на планы правительства по борьбе с насущными проблемами, главный оппозиционер призвал к списанию 40−60% долгов перед госсектором; он также назвал скандальной ситуации, при которой банки имеют достаточную ликвидность, но не передают ее малым и средним предприятиям.

Комментируя низкий рейтинг своей партии, он сказал, что его опыт работы в политике и с 2008 года у руля SYRIZA показал ему, что крупные перевороты могут произойти в любой момент, и будь он премьер-министром, то не был бы так спокоен, потому что большинство греческого народа «испытывает большой гнев». Напомним, Ципрас был премьер-министром в 2015—2019 годах.