Москва, , 11:36 — REGNUM Акция «Любовь сильнее страха», которую ранее анонсировал объявленный в международный розыск соратник блогера Алексея Навального Леонид Волков, готовится под влиянием стран Запада. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«За всеми людьми, которые сейчас называют себя оппозиционерами и призывают к незаконным акциям, мы видим западных кураторов», — сказала Захарова в эфире «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, считает ли она, что представители стран НАТО проинструктировали сторонников блогера по предстоящей акции.

Она напомнила, как осуществлялась подготовка каких-то событий на территории других стран «со стороны США, натовских, брюссельский структур».

«Там цветочки, бывают ленточки, по разному… Очень смешно, можно посмеяться. Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги», — уточнила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что 8 февраля на базе постоянного представительства Польши при ЕС прошла онлайн-встреча представителей НАТО с соратниками Навального. Это были руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков и исполнительный директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в список иноагентов) Владимир Ашурков.

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