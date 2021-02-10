Москва, , 11:45 — REGNUM Условия для возобновления воздушного сообщения с Грузией остаются прежними со стороны России. Они зависят от эпидемической ситуации и выполнения Грузией условий безопасности, заявил 10 февраля замглавы МИД России Андрей Руденко.

Он напомнил, что к авиасообщению применены известные ограничения, связанные с распространением COVID-19. Кроме того, остаётся в силе указ президента РФ от 21 июня 2019 года, введённый после провокации грузинских радикалов летом 2019 года.

«Условия отмены данного указа неоднократно озвучивались российскими официальными лицами», — сказал Руденко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, президентский указ запретил российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года совершать полёты в Грузию, а решение Минтранса РФ с того же дня приостановило полёты грузинских авиакомпаний в РФ. Поводом стал антироссийский митинг в Тбилиси, прошедший в июне того же года из-за участия российских делегатов в работе Межпарламентской ассамблеи православия.

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