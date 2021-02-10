Сеул, , 11:46 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 10 февраля телефонные переговоры с и.о. помощника государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили вопросы сотрудничества в достижении денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. Представители двух стран также договорились продолжить консультации на всех уровнях по различным темам, включая вопрос северокорейской политики.

Ранее, 9 февраля, южнокорейский дипломат провел встречу с послом РФ в Южной Корее Андреем Куликом.

В рамках встречи Но Гю Док оценил готовность России сыграть «конструктивную роль» в улучшении межкорейских отношений, а также призвал российскую сторону принять активное участие в продвижении мирного процесса на Корейском полуострове.