Париж, , 11:38 — REGNUM Национальное собрание Франции единогласно проголосовало за законопроект о переносе выборов в региональные советы с марта 2021 года на 13 и 20 июня. Об этом в ходе своего выступления в нижней палате парламента сообщила министр по делам гражданства Франции Марлен Шьяппа.

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По ее словам, за перенос выборов проголосовали 139 депутатов, 7 воздержались.

Поскольку Сенат уже одобрил законопроект, документ вступит в силу сразу после его подписания президентом Франции Эммануэлем Макроном, которое состоится в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля депутату Национального собрания Франции Пьеру Хенрие, назвавшему свою коллегу Матильду Пано «торговкой рыбы» за «выкрики» и «перебивание», было назначено наказание в виде штрафа.

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