Москва, , 11:30 — REGNUM Предложение ЦБ разрешить инвестировать средства материнского капитала вызвало недоумение в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

«Эти средства уже сами по себе инвестиция — в человеческий капитал, в наше будущее. Но, похоже, кому-то в правительстве покоя не дает тот факт, что в ближайшие годы на эти цели направят 1,5 трлн рублей. Для либералов это как бы «потерянные» деньги, из которых не мытьем, так катаньем надо извлечь пользу для друзей-финансистов», — отметил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он также назвал странным предложение разрешить направлять материнский капитал в бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ.

«Странное сочетание. Минимальный риск подразумевает минимальную доходность. И все равно риск остается. Ради чего тогда сыр-бор затевать? Что касается частных пенсионных фондов, то вложения туда — чистая авантюра, учитывая, сколько в этой сфере было скандалов, банкротств, сколько миллиардов сбережений там пропало. Давайте не ставить под угрозу семейное благополучие ради призрачных выгод», — заявил парламентарий.

Трансформация материнского капитала в банковские продукты и долговые ценные бумаги стала темой встречи у первого вице-премьера России Андрея Белоусова в начале февраля 2021 года. Разработчики предлагают разрешить размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты. К числу последних относятся облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные государственными компаниями и банками.

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