Тбилиси, , 11:22 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи главой комитета реформ на Украине, ведет «подрывную деятельность» против государственности в Грузии. С таким заявлением, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», выступил депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа.

«Обращаюсь к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, может он обуздает своего чиновника Михаила Саакашвили, поскольку он стал еще более неадекватным, — сказал депутат журналистам. — Нельзя устраивать провокации государству и подрывать институты. Кто идет на это, предпринимает шаги против государства, является обычным провокатором».

Заркуа заявил, что действия Саакашвили якобы являются нарушением норм, за которым должны последовать штраф и санкции.

Напомним, Саакашвили публично обратился к жителям Грузии с призывом оказывать сопротивление действующим властям и проводить акции неповиновения. Посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов критически отозвался о заявлениях бывшего грузинского лидера и отметил, что это является его частным мнением, а не позицией Киева.

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