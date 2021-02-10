Джакарта, , 11:12 — REGNUM Китай, Индия и Индонезия лидируют в категории развивающихся стран по мировой логистике и индустрии цепочек поставок в ежегодном рейтинге Agility Emerging Markets Logistics Index, сообщает Antara.

В рейтинге представлены 50 стран. Среди ряда стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), попавших в рейтинг, Вьетнам поднялся на три позиции и занял восьмое место.

Между тем, Индонезия заняла третье место, Малайзия — пятое место и Таиланд — 11 место. Эти государства достигли выдающихся результатов. Филиппины заняли 21-е место.

Индия, Индонезия, Малайзия, Таиланд и Вьетнам продолжают развивать инфраструктуру и возможности цепочки поставок, тем самым доказывая свое превосходство во внутренней и международной логистической индустрии.

Из 50 стран Китай, Индия и Индонезия занимают самые высокие места в индексе категории внутренней логистики.

Китай, Индия и Мексика также возглавляют список по международной логистике. Вьетнам занял четвертое место, Индонезия — пятое место и Малайзия — седьмое.