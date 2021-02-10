Афины , , 11:11 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Греции Христос Тарантилис осудил лидера оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексиса Ципраса за приглашения жителей страны к участию в митингах. Об этом сообщает AMNA 10 февраля.

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По словам Тарантилис, поступая таким образом, Ципрас рискует заразить людей на митингах.

«Как можно быть равнодушным к опасностям, которые это влечет за собой для здоровья граждан? — спрашивает пресс-секретарь. — Насколько лицемерно обвинять правительство в неадекватности мер, когда оно берет на себя ответственность за их нарушение? Насколько безответственно со стороны главной оппозиции приглашать людей на митинги и шествия в этот критический период, когда общество борется с пандемией?».

Тарантилис подчеркивает, что здоровье собратьев должно быть главным приоритетом для всех людей.

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