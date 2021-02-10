Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Единороссы в петербургском Законодательном собрании заблокировали обсуждение проекта постановления об изменении выборного законодательства, передает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Федеральную инициативу предложила фракция «Справедливой России». Её депутаты считают нужным отменить запрет на участие в выборах тем, кто осужден по статье 212.1 УК РФ, о неоднократном нарушении правил проведения митингов, применение которой не раз критиковал Конституционный суд РФ.

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«Эсеры» также предложили вернуть старый уровень — в 10% — допустимого брака в подписях избирателей, которые должны собирать самовыдвиженцы и непредставленные в парламенте партии, сейчас эта планка находится на уровне 5%, что усложняет прохождение проверки.

«Самое главное, от чего нужно сейчас избавиться нашей стране, — от того, что те лица, которых задерживают якобы за незаконные митинги и демонстрации, исключены из субъектов избирательного законодательства. Мы хотим отменить этот запрет, чтобы привлечение к ответственности за митинги не было бы карательной дубинкой в руках определенных политических сил, которые хотят не допустить оппозицию к выборам», — сказал лидер фракции «СР» в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев.

Однако большинство ЗакСа отказалось даже обсуждать этот проект, его не внесли в повестку дня.