Киев, , 11:10 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший главой комитета по реформам на Украине, обвинил посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова во взяточничестве и дискредитации Украины на мировой арене. Об этом бывший грузинский лидер сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Саакашвили отреагировал на критическое заявление посла, в котором тот дал негативную оценку призывам экс-президента к жителям Грузии не повиноваться своим властям.

«Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни у Украины, ни у Грузии, — написал Саакашвили. — По моему глубокому убеждению, этот посол — взяточник и коррупционер».

Бывший грузинский президент также выразил удивление тем, что Долгов критически отозвался о призывах выходить на протестные акции в Грузии, так как нынешняя власть Украины сформировалась в результате переворота, начавшегося с уличных выступлений.

«Долгов обвиняет меня в том, что я призываю грузинский народ к выражению протеста и «незаконным» демонстрациям. И этот посол представляет страну, которая пережила два майдана, на которых украинский народ выразил протест против сфальсифицированных выборов!?» — отметил Саакашвили.

Напомним, 8 февраля Саакашвили публично поддержал акции неповиновения, которые прошли в Грузии. Он также призвал всех выступить против действующего режима в стране. На следующий день Долгова вызвали в МИД Грузии, где он сказал, что сожалеет по поводу слов Саакашвили и выразил надежду, что инцидент не повлияет на отношения Киева и Тбилиси.

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